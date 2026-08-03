15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебро на ЧЕ-2026

Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебро на ЧЕ-2026
Комментарии

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. По итогам шести раундов спортсмены набрали 408,99 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронный трамплин 3 м
03 августа 2026, понедельник. 20:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
Россия
3
Италия

Первое место заняли представители Германии Лу Массенберг и Йонатан Шауэр с результатом 423,84 балла. Бронзу взяли итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо (386,07).

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 м, мужчины:

1. Лу Массенберг и Йонатан Шауэр (Германия) — 423,84.

2. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (Россия) — 408,99.

3. Стефано Белотти и Маттео Санторо (Италия) — 386,07.

4. Энтони Хардинг и Джек Логер (Великобритания) — 385,59.

5. Кирилл Болюх и Станислав Олиферчук (Украина) — 385,32.

6. Жюль Буйе и Алексис Жандар (Франция) — 379,92.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Материалы по теме
10 главных интриг водного ЧЕ-2026. Почему стоит следить за этим турниром?
10 главных интриг водного ЧЕ-2026. Почему стоит следить за этим турниром?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android