Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебро на ЧЕ-2026

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. По итогам шести раундов спортсмены набрали 408,99 балла.

Первое место заняли представители Германии Лу Массенберг и Йонатан Шауэр с результатом 423,84 балла. Бронзу взяли итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо (386,07).

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 м, мужчины:

1. Лу Массенберг и Йонатан Шауэр (Германия) — 423,84.

2. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (Россия) — 408,99.

3. Стефано Белотти и Маттео Санторо (Италия) — 386,07.

4. Энтони Хардинг и Джек Логер (Великобритания) — 385,59.

5. Кирилл Болюх и Станислав Олиферчук (Украина) — 385,32.

6. Жюль Буйе и Алексис Жандар (Франция) — 379,92.