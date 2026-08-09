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Тур де Франс — 2026: прямая трансляция девятого этапа велогонки среди женщин начнется в 16:55

Начало прямой видеотрансляции девятого этапа женской велогонки «Тур де Франс» — 2026
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9 августа в 16:55 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция заключительного, девятого этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2026 среди женщин. Этап начнётся и завершится в Ницце. Протяжённость маршрута составит 99 км.

Смотрите велогонку здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Программа «Тур де Франс» 2026 года среди женщин включает девять этапов. Велогонка начнётся в швейцарской Лозанне, а закончится в Ницце. Общая дистанция составит 1175 км.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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