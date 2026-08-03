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«Сделали своё дело и радостно поплыли на выход». Синхронистка Смирнова — о победе на ЧЕ

«Сделали своё дело и радостно поплыли на выход». Синхронистка Смирнова — о победе на ЧЕ
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Российская синхронистка Елизавета Смирнова поделилась эмоциями после первой победы на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее россиянки выиграли золото в командных соревнованиях в произвольной программе.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

«Когда мы увидели цифру один, то от эмоций начали визжать и кричать, счастье и слёзы – всё вместе смешалось. Это просто неописуемо. Восторг! Очень сильно волновались, когда судьи пересматривали последний элемент. Сомневались до последнего, получится ли. Знали, что он, скорее всего, пойдёт на пересмотр. Это был риск – 50 на 50. Но мы были к нему готовы. Нашей задачей было делать своё дело. Остальное – уже не за нами. Сделали своё дело и радостные поплыли на выход», – приводит слова Смирновой «Матч ТВ».

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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