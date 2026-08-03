Россиянка Александра Кедрина стала восьмой в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ-2026
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Россиянка Александра Кедрина стала восьмой в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. По итогам пяти раундов отечественная спортсменка набрала 280,00 балла.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Женщины. Вышка 10 м
03 августа 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Мейси Бонд
Великобритания
327.05
2
Паулина Пфайф
Германия
305.30
3
Эльза Прастеринк
Нидерланды
305.15
Первое место заняла британка Мейси Бонд с результатом 327,05 балла. Серебро — у Паулины Пфайф (Германия, 305,30). Бронзовую медаль взяла Эльза Прастеринк из Нидерландов (305,15).
Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, вышка 10 м, женщины:
1. Мейси Бонд (Великобритания) — 327,05.
2. Паулина Пфайф (Германия) — 305,30.
3. Эльза Прастеринк (Нидерланды) — 305,15.
4. Эден Чэн (Великобритания) — 297,60.
5. Клои Гравалос Симон (Швейцария) — 288,10.
6. Сара Жодуэн ди Мария (Италия) — 284,25.
8. Александра Кедрина (Россия) — 280,00.
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