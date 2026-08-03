Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 3 августа
В понедельник, 3 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня российским синхронисткам удалось выиграть первое золото в командных соревнованиях в произвольной программе. А также Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер принесли в копилку России серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 3 августа
- Великобритания — пять золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.
- Италия — по три золотых, серебряных и бронзовых медали.
- Германия — два золота, два серебра и бронза.
- Греция — две золотые медали.
- Россия — одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали.
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