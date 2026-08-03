Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня российским синхронисткам удалось выиграть первое золото в командных соревнованиях в произвольной программе. А также Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер принесли в копилку России серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 3 августа