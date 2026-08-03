В понедельник, 3 августа, а Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках четвёртого дня ЧЕ прошли соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Результаты соревнований на 3 августа
Синхронное плавание
Женщины. Соло. Произвольная программа.
1. Василина Хондошко (Беларусь) — 292,3887.
2. Клара Блайер (Германия) — 289,2463.
3. Ирис Тио (Испания) — 284,5550.
6. Валерия Плеханова (Россия) — 268,9412.
Мужчины. Соло. Произвольная программа.
1. Ранджуо Томблин (Великобритания) — 258,9288.
2. Филиппо Пелати (Италия) — 252,8713.
3. Хорди Касерес-Иглесиас — 229,2599.
4. Захар Трофимов (Россия) — 201,8313.
Командные соревнования. Произвольная программа.
1. Россия — 285,0346.
2. Испания — 282,3541.
3. Италия — 256,1558.
Прыжки в воду
Мужчины. Синхронный трамплин 3 м.
1. Лу Массенберг и Йонатан Шауэр (Германия) — 423,84.
2. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (Россия) — 408,99.
3. Стефано Белотти и Маттео Санторо (Италия) — 386,07.
Женщины. Вышка 10 м.
1. Мейси Бонд (Великобритания) — 327,05.
2. Паулина Пфайф (Германия) — 305,30.
3. Эльза Прастеринк (Нидерланды) — 305,15.
8. Александра Кедрина (Россия) — 280,00.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа.