Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026

3 августа в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. После четвёртого дня соревнований сборная России располагается на пятой строчке. В активе команды восемь наград — одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Ранее медали удалось выиграть синхронисткам Майе Дорошко и Александре Шмидт. Они стали бронзовыми призёрами в произвольной программе. Ещё одна бронза на счету синхрониста Захара Трофимова, который взял её в сольной технической программе. Уже в дуэте с Алиной Румянцевой Трофимов выиграл бронзу в технической программе. Две серебряные медали для России взяли прыгуны в воду. Они стали вторыми в командном соревновании среди смешанных сборных. В составе были Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. А Илья Молчанов и Елизавета Кузина сумели встать на вторую ступень пьедестала в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Также серебро выиграли синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева в технической программе.

Первую золотую медаль российской сборной принесли синхронистки. Команда в составе Киры Черезовой, Майи Дорошко, Екатерины Коссовой, Елизаветы Минаевой, Светланы Павловой, Елены Шабановой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник выиграла произвольную программу. Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер взяли ещё одно серебро для страны в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.