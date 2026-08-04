Серебро прыгунов в воду на ЧЕ, инсайд о продлении контракта Барко. Главное к утру

Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро на ЧЕ-2026, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года — об этом сообщил журналист Пабло Оливейра, переговоры «Зенита» с «Крузейро» по трансферу вингера Луиса Энрике приостановлены. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».