Серебро прыгунов в воду на ЧЕ, инсайд о продлении контракта Барко. Главное к утру
Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро на ЧЕ-2026, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года — об этом сообщил журналист Пабло Оливейра, переговоры «Зенита» с «Крузейро» по трансферу вингера Луиса Энрике приостановлены. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро на ЧЕ-2026.
- Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года — журналист.
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