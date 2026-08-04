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4 августа главные новости спорта, плавание, ЧЕ-2026, футбол, футбольные трансферы, теннис, ATP, WTA, UFC

Серебро прыгунов в воду на ЧЕ, инсайд о продлении контракта Барко. Главное к утру
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Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро на ЧЕ-2026, полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года — об этом сообщил журналист Пабло Оливейра, переговоры «Зенита» с «Крузейро» по трансферу вингера Луиса Энрике приостановлены. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебро на ЧЕ-2026.
  2. Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года — журналист.
  3. Переговоры «Зенита» с «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены, названа причина — ESPN.
  4. The Times раскрыл план УЕФА, АФК и КОНКАКАФ в случае переизбрания Инфантино в ФИФА.
  5. Россиянка Александра Кедрина стала восьмой в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ-2026.
  6. Экс-футболист сборной России завершил карьеру и стал тренером бельгийского «Вестерло».
  7. Результаты матчей 4-го тура Первой лиги сезона-2026/2027.
  8. Стал известен возможный новый клуб Михаила Мудрика.
  9. Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о возможном переходе в «ПСЖ».
  10. 40-летний Возинья подписал контракт с «Коло-Коло».
  11. Тейлор Фриц выиграл титул на турнире ATP-500 в Вашингтоне.
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  13. Людмила Самсонова пробилась во второй круг «Мастерса» в Торонто.
  14. Боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет от сердечного приступа.
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