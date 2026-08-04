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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 4 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 4 августа
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Сегодня, 4 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 4 августа (время – московское)

Синхронное плавание
9:55. Соло – техническая программа (женщины) – финал.
16:55. Группа – техническая программа – финал.

Прыжки в воду
13:55. Трамплин (3 м), женщины – квалификация.
20:25. Вышка (10 м), синхрон (мужчины) – финал.
22:10. Трамплин (3 м), женщины – финал.

Плавание на открытой воде
10:55. Заплыв на 10 км, мужчины.
15:25. Заплыв на 10 км, женщины.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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