«Мы ехали за золотом». Никита Шлейхер прокомментировал завоевание серебра с Кузнецовым

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер прокомментировал завоевание серебра на чемпионате Европы – 2026 в Париже в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина вместе с Евгением Кузнецовым.

«Хотелось, конечно, золото. Ехали сюда за ним, но серебро тоже неплохо, прошли без каких-либо серьёзных помарок, это хорошо, работаем дальше. У меня впереди прыжки с вышки в синхроне и три метра индивидуалка. Сильно ничего не изменилось с прошлого раза. Чуть организация — туда ходи, сюда не ходи, всё остальное то же самое. Конечно, ещё смена поколений у некоторых стран, но многие люди остались. Всё то же самое, нет какого-то отторжения», — приводит слова Шлейхера ТАСС.