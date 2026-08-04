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«Мы ехали за золотом». Никита Шлейхер прокомментировал завоевание серебра с Кузнецовым

«Мы ехали за золотом». Никита Шлейхер прокомментировал завоевание серебра с Кузнецовым
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Российский прыгун в воду Никита Шлейхер прокомментировал завоевание серебра на чемпионате Европы – 2026 в Париже в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина вместе с Евгением Кузнецовым.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронный трамплин 3 м
03 августа 2026, понедельник. 20:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
Россия
3
Италия

«Хотелось, конечно, золото. Ехали сюда за ним, но серебро тоже неплохо, прошли без каких-либо серьёзных помарок, это хорошо, работаем дальше. У меня впереди прыжки с вышки в синхроне и три метра индивидуалка. Сильно ничего не изменилось с прошлого раза. Чуть организация — туда ходи, сюда не ходи, всё остальное то же самое. Конечно, ещё смена поколений у некоторых стран, но многие люди остались. Всё то же самое, нет какого-то отторжения», — приводит слова Шлейхера ТАСС.

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