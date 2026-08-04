36-летний Кузнецов: невероятно прыгать с Никитой Шлейхером, он человек-феномен

Серебряный призёр Олимпиады-2012, чемпион мира 2017 года 36-летний российский прыгун в воду Евгений Кузнецов прокомментировал завоевание серебра на чемпионате Европы – 2026 в Париже в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина вместе с Никитой Шлейхером.

«С последнего чемпионата Европы я бы плюсиком пять лет отметил, немного сложнее. А так, тренерский штаб помнит, спортсмены. Многие спортсмены стали тренерами. Все подходят, спрашивают, как дела, в целом отношения у нас здесь достаточно лояльные, хорошие.

Невероятно прыгать с Никитой Шлейхером, человек-феномен, который прыгает всё, что скажешь. Он понимает, что я сейчас не так высоко толкаюсь в связи со своей травмой, чуть пониже, ему это добавляет трудности. Но мы ныряли вместе.

Для меня чемпионат Европы закончен. Что касается медали, на самом деле я безумно переживал, что останусь без медали, поэтому она очень ценна», — приводит слова Кузнецова ТАСС.