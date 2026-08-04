Синхронистка Плеханова не вошла в топ-6 технической программы на ЧЕ, у Хондошко серебро

16-летняя российская синхронистка Валерия Плеханова не смогла подняться на пьедестал почёта чемпионата Европы – 2026 в технической программе. Она заняла седьмое место, набрав 242,2349 балла. Соревнования выиграла испанка Ирис Тио-Касас, белоруска Василина Хондошко уступила ей 0,2433 балла.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Женщины. Соло. Техническая программа

1. Ирис Тио-Касас (Испания) — 263,6250 балла.

2. Василина Хондошко (Беларусь) — 263,3817.

3. Клара Блайер (Германия) — 258,0400….

7. Валерия Плеханова (Россия) — 242,2349.

Ранее, 3 августа Плеханова заняла шестое место в произвольной программе солисток на ЧЕ-2026 в Париже, Франция.