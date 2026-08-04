Синхронистка Плеханова не вошла в топ-6 технической программы на ЧЕ, у Хондошко серебро
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16-летняя российская синхронистка Валерия Плеханова не смогла подняться на пьедестал почёта чемпионата Европы – 2026 в технической программе. Она заняла седьмое место, набрав 242,2349 балла. Соревнования выиграла испанка Ирис Тио-Касас, белоруска Василина Хондошко уступила ей 0,2433 балла.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Техническая программа
04 августа 2026, вторник. 10:00 МСК
Окончено
1
Ирис Тио-Касас
Испания
263.6250
2
Василина Хондошко
Беларусь
263.3817
3
Клара Блайер
Германия
258.0400
ЧЕ-2026 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Женщины. Соло. Техническая программа
1. Ирис Тио-Касас (Испания) — 263,6250 балла.
2. Василина Хондошко (Беларусь) — 263,3817.
3. Клара Блайер (Германия) — 258,0400….
7. Валерия Плеханова (Россия) — 242,2349.
Ранее, 3 августа Плеханова заняла шестое место в произвольной программе солисток на ЧЕ-2026 в Париже, Франция.
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