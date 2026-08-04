Вайцеховская: ЧЕ превращается в операцию по спасению Испании от саблезубых конкурентов

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская резко раскритиковала судейство технической программы солисток на чемпионате Европы – 2026 в Париже.

«Чемпионат Европы в синхронном плавании всё вернее превращается в операцию по тотальному спасению Испании от саблезубых конкурентов: вывести в чемпионки солистку Ирис Тио-Касас с преимуществом в 0,2 над Василиной Хондошко при абсолютном техническом превосходстве белорусской спортсменки — это, конечно, жесть. Схема та же: спасательный круг в виде второй оценки. Ровно тот же сценарий, полагаю, будет разыгран вечером в технической программе групп», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта. Синхронное плавание. Женщины. Соло. Техническая программа

1. Ирис Тио-Касас (Испания) — 263,6250 балла.

2. Василина Хондошко (Беларусь) — 263,3817.

3. Клара Блайер (Германия) — 258,0400.