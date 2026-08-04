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«Для всех нас это сильный удар». Зоидзе — об отказе Новой Зеландии от матча с россиянами

«Для всех нас это сильный удар». Зоидзе — об отказе Новой Зеландии от матча с россиянами
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Главный тренер сборной России по футзалу Бесо Зоидзе прокомментировал отказ Новой Зеландии играть с россиянами матч на турнире Continental Futsal Championship.

«Новость застала нас буквально за несколько минут до начала установочного собрания. Мы уже полностью разобрали предыдущую игру, провели индивидуальные беседы с некоторыми футболистами и готовились к общей теоретической части, которая должна была перейти в разбор конкретных моментов предстоящей встречи. Безусловно, для всех нас это сильный удар. Когда тебе сообщают об отмене игры за три часа до стартового свистка, это сложно принять эмоционально. Нас удивляет сам механизм произошедшего, ведь турнир был зарегистрирован заранее, все сборные и федерации дали согласие. Но сейчас не время выяснять причины – это уже вне нашей компетенции.

Мы оперативно перестроили планы и вместо матча проведём тренировку, ориентированную уже на следующего соперника — сборную Афганистана», – цитирует Зоидзе ТАСС.

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