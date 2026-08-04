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Определены лучшие игроки женской гандбольной Суперлиги-2025/2026

Определены лучшие игроки женской гандбольной Суперлиги-2025/2026
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Федерация гандбола России подвела итоги голосования за лучших игроков сезона-2025/2026 в OLIMPBET Суперлиге. В опросе участвовали тренеры, журналисты и болельщики.

Победители голосования:
вратарь — Анастасия Рябцева («Ростов-Дон»);
левый крайний — Виктория Климанцева («Астраханочка»);
правый крайний — Валерия Собкало (ЦСКА);
линейный — Ксения Закордонская («Звезда»);
левый полусредний — Варвара Сёмина (ЦСКА);
разыгрывающий — Ярослава Фролова («Ростов-Дон»);
правый полусредний — Антонина Санталова (ЦСКА);
лучший защитник — Ирина Корнеева («Астраханочка»);
лучший бомбардир — Яна Сотникова («Астраханочка»).

Лучшим тренером признана Ирина Дибирова («Ростов-Дон»), которая привела команду к первому с 2022 года чемпионству, прервав победную серию ЦСКА. Дибирова стала третьей женщиной-тренером в истории, которая выиграла чемпионат России.

Напомним, в пятом финальном матче «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА — 34:24. Бронзовые медали завоевала «Астраханочка».

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