Определены лучшие игроки женской гандбольной Суперлиги-2025/2026

Федерация гандбола России подвела итоги голосования за лучших игроков сезона-2025/2026 в OLIMPBET Суперлиге. В опросе участвовали тренеры, журналисты и болельщики.

Победители голосования:

вратарь — Анастасия Рябцева («Ростов-Дон»);

левый крайний — Виктория Климанцева («Астраханочка»);

правый крайний — Валерия Собкало (ЦСКА);

линейный — Ксения Закордонская («Звезда»);

левый полусредний — Варвара Сёмина (ЦСКА);

разыгрывающий — Ярослава Фролова («Ростов-Дон»);

правый полусредний — Антонина Санталова (ЦСКА);

лучший защитник — Ирина Корнеева («Астраханочка»);

лучший бомбардир — Яна Сотникова («Астраханочка»).

Лучшим тренером признана Ирина Дибирова («Ростов-Дон»), которая привела команду к первому с 2022 года чемпионству, прервав победную серию ЦСКА. Дибирова стала третьей женщиной-тренером в истории, которая выиграла чемпионат России.

Напомним, в пятом финальном матче «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА — 34:24. Бронзовые медали завоевала «Астраханочка».