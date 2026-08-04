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Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧЕ-2026, лучший из россиян — 26-й

Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧЕ-2026, лучший из россиян — 26-й
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Российские пловцы не смогли завоевать медали в заплыве на 10 км на открытой воде в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта – 2026 в Париже, Франция. Соревнования принимает река Сена.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Открытая вода 10 км
04 августа 2026, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Флориан Велльброк
Германия
1:55:18.3
2
Давид Бетлехем
Венгрия
+2.20
3
Оливер Клемет
Германия
+6.50

Лучший результат среди россиян показал Денис Адеев (26-е место), он отстал от победителя заплыва на 4.23,60. Ещё один россиянин, Владимир Иванов, стал 28-м.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Мужчины. 10 км:

1. Флориан Велльброк (Германия) — 1:55.18,3.
2. Давид Бетлехем (Венгрия) +2,20.
3. Оливер Клемет (Германия) +6,50.

Ещё один представитель России, Александр Степанов, стартовал, но снялся с заплыва на дистанции.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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