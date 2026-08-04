Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧЕ-2026, лучший из россиян — 26-й

Российские пловцы не смогли завоевать медали в заплыве на 10 км на открытой воде в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта – 2026 в Париже, Франция. Соревнования принимает река Сена.

Лучший результат среди россиян показал Денис Адеев (26-е место), он отстал от победителя заплыва на 4.23,60. Ещё один россиянин, Владимир Иванов, стал 28-м.

ЧЕ-2026 по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. Мужчины. 10 км:

1. Флориан Велльброк (Германия) — 1:55.18,3.

2. Давид Бетлехем (Венгрия) +2,20.

3. Оливер Клемет (Германия) +6,50.

Ещё один представитель России, Александр Степанов, стартовал, но снялся с заплыва на дистанции.