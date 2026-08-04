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«Нет слов». Синхронистка Ожогина обвинила команду России в плагиате на ЧЕ-2026

«Нет слов». Синхронистка Ожогина обвинила команду России в плагиате на ЧЕ-2026
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Чемпионка мира 2023 года испанская синхронистка русского происхождения Алиса Ожогина обвинила в плагиате сборную России по синхронному плаванию на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Речь идёт про произвольную программу команд.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

Ожогина считает, что, чтобы превзойти результат сборной Испании на соревнованиях, команда Светланы Ромашиной решила повысить сложность своей программы на пять баллов, скопировав гибридный элемент, который Испания представила накануне.

«У меня нет слов. Мне очень хотелось бы спросить, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько важна для вас, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею? Я бы хотела, чтобы они изменили ситуацию и осознали, что то, что они сделали, несправедливо, неэтично и недостойно празднования или достижения победы», — написала Ожогина на своей странице в соцсети.

Родители Ожогиной – русские, однако с одного года она проживает в Испании.

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