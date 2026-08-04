«Золото далось нам непросто». Ольга Брусникина — о медалях сборной России на ЧЕ
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина прокомментировала результат российских синхронистов на чемпионате Европы — 2026. Напомним, накануне россиянки выиграли первую на турнире золотую медаль в произвольной программе.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия
«Вчерашняя победа в произвольной группе — отличный результат. Нас всех это подбодрило. За этот год тренерский штаб проделал огромную работу — наша команда участвует во всех дисциплинах на отличном уровне. Вчерашняя победа далась нам непросто, как и вообще всё сейчас», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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