«Золото далось нам непросто». Ольга Брусникина — о медалях сборной России на ЧЕ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина прокомментировала результат российских синхронистов на чемпионате Европы — 2026. Напомним, накануне россиянки выиграли первую на турнире золотую медаль в произвольной программе.

«Вчерашняя победа в произвольной группе — отличный результат. Нас всех это подбодрило. За этот год тренерский штаб проделал огромную работу — наша команда участвует во всех дисциплинах на отличном уровне. Вчерашняя победа далась нам непросто, как и вообще всё сейчас», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.