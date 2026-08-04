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Ольга Брусникина оценила судейство на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Ольга Брусникина оценила судейство на чемпионате Европы по синхронному плаванию
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина оценила работу судей на соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате Европы – 2026.

«Разница в судействе на мировых кубках и здесь, на чемпионате Европы, ощущается. Но используем любые способы и методы для победы. Вчера тренеры поменяли связку, чтобы повысить сложность, и всё получилось. Для синхронного плавания это знакомая ситуация: как бы ни менялись правила, наш вид спорта остаётся субъективным. Наше долгое отсутствие даёт о себе знать — появились лидеры с громкими титулами, и никому не хочется просто так их отдавать, делиться с нами. Но нам остаётся только бороться, и я ещё раз благодарю тренерский штаб за такую самоотверженную работу», — сказала Брусникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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