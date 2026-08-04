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«Позорище полное». Адеев — о том, что занял 26-е место в заплыве на ЧЕ-2026

«Позорище полное». Адеев — о том, что занял 26-е место в заплыве на ЧЕ-2026
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Российский пловец Денис Адеев раскритиковал своё выступление в заплыве на 10 км на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже. Адеев финишировал 26-м, став лучшим из россиян.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Открытая вода 10 км
04 августа 2026, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Флориан Велльброк
Германия
1:55:18.3
2
Давид Бетлехем
Венгрия
+2.20
3
Оливер Клемет
Германия
+6.50

«Оцениваю выступление как позорище полное, если сравнивать с чемпионатом мира прошлого года. Что тогда, что сейчас одна и та же проблема, обрубает за 2,5-3 км. Если на чемпионате мира было шестое место и отставание в 40 секунд, ещё более-менее, — то здесь просто встал и ничего не смог сделать. Честно, пока не знаю, с чем связано, будем смотреть. Может быть, ошибки, достаточно тяжёлый сезон, всё складывалось не так гладко, отобрались в личном только на 10 км. Обрубило — когда заканчиваются силы в моменте, ничего не можешь сделать. Был бы неплохим результат, если закончил в десятке», — приводит слова Адеева ТАСС.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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