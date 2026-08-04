«Позорище полное». Адеев — о том, что занял 26-е место в заплыве на ЧЕ-2026

Российский пловец Денис Адеев раскритиковал своё выступление в заплыве на 10 км на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже. Адеев финишировал 26-м, став лучшим из россиян.

«Оцениваю выступление как позорище полное, если сравнивать с чемпионатом мира прошлого года. Что тогда, что сейчас одна и та же проблема, обрубает за 2,5-3 км. Если на чемпионате мира было шестое место и отставание в 40 секунд, ещё более-менее, — то здесь просто встал и ничего не смог сделать. Честно, пока не знаю, с чем связано, будем смотреть. Может быть, ошибки, достаточно тяжёлый сезон, всё складывалось не так гладко, отобрались в личном только на 10 км. Обрубило — когда заканчиваются силы в моменте, ничего не можешь сделать. Был бы неплохим результат, если закончил в десятке», — приводит слова Адеева ТАСС.