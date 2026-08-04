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Российский пловец не смог закончить дистанцию на ЧЕ-2026 после ударов соперников

Российский пловец не смог закончить дистанцию на ЧЕ-2026 после ударов соперников
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Российский пловец Александр Степанов объяснил, почему снялся с заплыва на 10 км на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Открытая вода 10 км
04 августа 2026, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Флориан Велльброк
Германия
1:55:18.3
2
Давид Бетлехем
Венгрия
+2.20
3
Оливер Клемет
Германия
+6.50

«Просто был контакт, каждый пытался выиграть лучшую позицию, из-за этого была такая борьба. На фоне усталости эти удары были фатальными. Прилетело по телу, плюс топят, из-за этого не можешь вдохнуть, тянут назад, теряешь позицию. На это не подают апелляцию — если рефери не увидели, значит, всё нормально было. Это база для открытой воды, обидно, что на мне сказалось. Обычно я готов к контакту, а тут как-то… Сбили дыхание, как в боксе, когда устаёшь, любой удар может быть фатальным. Тут так же — взяло и вырубило меня», — приводит слова Степанова ТАСС.

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