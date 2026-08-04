Российский пловец не смог закончить дистанцию на ЧЕ-2026 после ударов соперников

Российский пловец Александр Степанов объяснил, почему снялся с заплыва на 10 км на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже.

«Просто был контакт, каждый пытался выиграть лучшую позицию, из-за этого была такая борьба. На фоне усталости эти удары были фатальными. Прилетело по телу, плюс топят, из-за этого не можешь вдохнуть, тянут назад, теряешь позицию. На это не подают апелляцию — если рефери не увидели, значит, всё нормально было. Это база для открытой воды, обидно, что на мне сказалось. Обычно я готов к контакту, а тут как-то… Сбили дыхание, как в боксе, когда устаёшь, любой удар может быть фатальным. Тут так же — взяло и вырубило меня», — приводит слова Степанова ТАСС.