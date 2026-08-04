Российский пловец не смог закончить дистанцию на ЧЕ-2026 после ударов соперников
Поделиться
Российский пловец Александр Степанов объяснил, почему снялся с заплыва на 10 км на открытой воде на чемпионате Европы – 2026 в Париже.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Открытая вода 10 км
04 августа 2026, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Флориан Велльброк
Германия
1:55:18.3
2
Давид Бетлехем
Венгрия
+2.20
3
Оливер Клемет
Германия
+6.50
«Просто был контакт, каждый пытался выиграть лучшую позицию, из-за этого была такая борьба. На фоне усталости эти удары были фатальными. Прилетело по телу, плюс топят, из-за этого не можешь вдохнуть, тянут назад, теряешь позицию. На это не подают апелляцию — если рефери не увидели, значит, всё нормально было. Это база для открытой воды, обидно, что на мне сказалось. Обычно я готов к контакту, а тут как-то… Сбили дыхание, как в боксе, когда устаёшь, любой удар может быть фатальным. Тут так же — взяло и вырубило меня», — приводит слова Степанова ТАСС.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2026
-
15:05
-
14:57
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
13:58
-
13:16
-
12:09
-
12:06
-
11:23
-
11:14
-
10:53
-
10:38
-
09:30
-
08:30
- 3 августа 2026
-
23:55
-
23:41
-
23:23
-
23:10
-
21:20
-
21:12
-
19:14
-
18:28
-
18:24
-
18:24
-
17:59
-
17:24
-
16:59
-
16:40
-
16:30
-
13:38
-
12:26
-
11:58
-
11:35
-
11:04