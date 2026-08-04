«Хорошо, что Испания не стала молчать». Журналист Оренес — о скандале синхронисток на ЧЕ

Испанский спортивный журналист Давид Оренес поддержал недовольство сборной Испании по синхронному плаванию, считающей, что российские синхронистки намеренно скопировали у испанок сложный элемент, способствовавший победе россиянок на чемпионате Европы — 2026.

«Россия — неоспоримый лидер в истории этого вида спорта. 12 золотых олимпийских медалей подряд. Их креативность ослепляла мир, они были непобедимы. Сегодня Испания, которую возглавляет Андреа Фуэнтес (какая гордость!), превосходит все сборные в артистизме, оригинальности и новизне. И эта гегемонистская и могущественная страна [Россия] была вынуждена скопировать одну из ключевых инноваций, чтобы повысить сложность и выиграть золото.

Хорошо, что Испания не стала молчать, и я абсолютно восхищён Алисой Ожогиной, испанкой российского происхождения, которая высказалась, несмотря на то, может сильнее всех пострадать от этого.

«У нас нет золота, но у нас есть уважение ко всему миру любителей этого вида спорта». Аминь», — написал Оренес у себя на странице в соцсети.