«Победителей не судят». Покровская — об обвинении испанок в плагиате на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на обвинения Испании в плагиате со стороны российской команды на чемпионате Европы — 2026. Ранее некоторые испанские синхронистки заявили, что Россия позаимствовала у них элемент, благодаря которому выиграла золото в произвольной программе.

«Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит «украли идею»? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадёт. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея… В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку, какую-то не совсем нормальную, которая создаёт хаос на воде.

Я не поняла, что именно сделали испанки. Не поняла, что это вообще было. И некоторые судьи тоже не поняли. Что касается нашей программы, я не участвовала в её подготовке, поэтому тоже не могу сказать. Но поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно», – приводит слова Покровской «РИА Новости Спорт».