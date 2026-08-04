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Трифонова со второго места в квалификации прыжков с трамплина 3 м вышла в финал ЧЕ-2026

Трифонова со второго места в квалификации прыжков с трамплина 3 м вышла в финал ЧЕ-2026
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Российские спортсменки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина квалифицировались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта, который проходит в Париже, Франция.

В предварительных соревнованиях Трифонова заняла второе место, набрав 303,70 балла, Кузина стала шестой с 282,45 баллами. Всего в финальной части выступят 12 спортсменок.

Розыгрыш медалей в данном виде у женщин пройдёт сегодня, 4 августа. Начало соревнований в 22:15 мск.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м
04 августа 2026, вторник. 22:15 МСК
Нет данных

ЧЕ-2026 по водным видам спорта продлится до 16 августа. Российские спортсмены выступают на нём в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ-2026 по водым видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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