Российские синхронистки — чемпионки ЧЕ-2026 в технической программе

Российские синхронистки выиграли золото в технической программе на чемпионате Европы – 2026 в Париже. Судьи оценили выступление команды России в 303,2467 балла. Состав команды: Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт.

Серебро завоевали представительницы Испании, набрав 296,4299 балла. Команда Италии заняла третью ступень пьедестала, получив от судей 284,6725 балла.

На чемпионате Европы российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Это второе золото сборной России на этом ЧЕ. Ранее россиянки стали первыми в произвольной программе.