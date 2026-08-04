Российские синхронистки — чемпионки ЧЕ-2026 в технической программе
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Российские синхронистки выиграли золото в технической программе на чемпионате Европы – 2026 в Париже. Судьи оценили выступление команды России в 303,2467 балла. Состав команды: Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
04 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия
Серебро завоевали представительницы Испании, набрав 296,4299 балла. Команда Италии заняла третью ступень пьедестала, получив от судей 284,6725 балла.
На чемпионате Европы российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Это второе золото сборной России на этом ЧЕ. Ранее россиянки стали первыми в произвольной программе.
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