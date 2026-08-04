19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко прокомментировала второе золото сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Сегодня, 4 августа, российские синхронистки завоевали золото в технической программе. Состав команды: Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт.

«Прежде всего хочу поздравить нашу команду, всех специалистов, тренеров и, конечно, спортсменов с таким замечательным результатом. Выступление было великолепным, очень техничным, ярким, эмоциональным и красивым. Подарили самые хорошие эмоции! За это им большое спасибо. Думаю, первая золотая медаль дала возможность ещё больше поверить в себя, в свои силы. Она была очень важна. Поздравляю нас всех со вторым золотом чемпионата Европы. Завтра будем продолжать болеть за нашу сборную. Завтра самый сложный и непредсказуемый вид программы — акробатическая группа. Мы будем очень сильно переживать и поддерживать наших спортсменок и тренеров», — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.