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Наталья Ищенко прокомментировала второе золото сборной России на чемпионате Европы

Наталья Ищенко прокомментировала второе золото сборной России на чемпионате Европы
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19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко прокомментировала второе золото сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
04 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

Сегодня, 4 августа, российские синхронистки завоевали золото в технической программе. Состав команды: Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Елена Шабанова и Александра Шмидт.

«Прежде всего хочу поздравить нашу команду, всех специалистов, тренеров и, конечно, спортсменов с таким замечательным результатом. Выступление было великолепным, очень техничным, ярким, эмоциональным и красивым. Подарили самые хорошие эмоции! За это им большое спасибо. Думаю, первая золотая медаль дала возможность ещё больше поверить в себя, в свои силы. Она была очень важна. Поздравляю нас всех со вторым золотом чемпионата Европы. Завтра будем продолжать болеть за нашу сборную. Завтра самый сложный и непредсказуемый вид программы — акробатическая группа. Мы будем очень сильно переживать и поддерживать наших спортсменок и тренеров», — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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