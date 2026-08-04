Гонщицы кладут вставки в бра на «Тур де Франс» для улучшения аэродинамики — источник

Некоторые велогонщицы на многодневке «Тур де Франс» используют специальные вставки в спортивные бюстгальтеры для снижения сопротивления воздуха. Об этом сообщило издание WielerFlits.

Во время разделки некоторые гонщицы использовали увеличивающие подкладки, которые меняют аэродинамику тела. Искусственное увеличение груди снижает лобовое сопротивление воздуха, что даёт спортсменкам дополнительное преимущество.

По данным источника, использование таких вставок позволяет выигрывать не менее 0,78 секунды на каждый километр дистанции. Таким образом, на дистанции 25 км велогонщица с подкладками может обогнать соперницу без них примерно на 20 секунд.

На данный момент официальной реакции Международного союза велосипедистов (UCI) на использование подобных методов не поступало. Организаторы женского «Тур де Франс» пока не комментируют ситуацию.