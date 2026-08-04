Татьяна Покровская отреагировала на второе золото сборной России на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на победу российских синхронисток в технической программе на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта.
«Приятно, что наши спортсменки доказали статус сильнейших в Европе. Одна победа — это прекрасно. А когда есть повторная победа, это уже говорит о многом. Это говорит, что школа синхронного плавания в России — самая сильная. Очень приятно, самые сильные соперники в лице Испании так и остаются таковыми. Ещё интереснее, когда рядом с тобой сильные соперники, а не борешься в каком-то одиночестве. Девчонки очень красиво доказали, что наши техники очень сильные. Тем более их программа была самой сложной», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 августа 2026
-
19:37
-
19:21
-
19:10
-
17:58
-
16:53
-
16:35
-
16:30
-
16:19
-
15:49
-
15:05
-
14:57
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
13:58
-
13:16
-
12:09
-
12:06
-
11:23
-
11:14
-
10:53
-
10:38
-
09:30
-
08:30
- 3 августа 2026
-
23:55
-
23:41
-
23:23
-
23:10
-
21:20
-
21:12
-
19:14
-
18:28
-
18:24
-
18:24
-
17:59