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Татьяна Покровская отреагировала на второе золото сборной России на чемпионате Европы

Татьяна Покровская отреагировала на второе золото сборной России на чемпионате Европы
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Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на победу российских синхронисток в технической программе на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
04 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

«Приятно, что наши спортсменки доказали статус сильнейших в Европе. Одна победа — это прекрасно. А когда есть повторная победа, это уже говорит о многом. Это говорит, что школа синхронного плавания в России — самая сильная. Очень приятно, самые сильные соперники в лице Испании так и остаются таковыми. Ещё интереснее, когда рядом с тобой сильные соперники, а не борешься в каком-то одиночестве. Девчонки очень красиво доказали, что наши техники очень сильные. Тем более их программа была самой сложной», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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