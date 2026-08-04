Татьяна Покровская отреагировала на второе золото сборной России на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на победу российских синхронисток в технической программе на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта.

«Приятно, что наши спортсменки доказали статус сильнейших в Европе. Одна победа — это прекрасно. А когда есть повторная победа, это уже говорит о многом. Это говорит, что школа синхронного плавания в России — самая сильная. Очень приятно, самые сильные соперники в лице Испании так и остаются таковыми. Ещё интереснее, когда рядом с тобой сильные соперники, а не борешься в каком-то одиночестве. Девчонки очень красиво доказали, что наши техники очень сильные. Тем более их программа была самой сложной», — сказала Покровская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.