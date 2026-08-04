15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами Европы в прыжках в воду с вышки 10 м

Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами Европы в прыжках в воду с вышки 10 м
Комментарии

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли золото чемпионата Европы – 2026 в Париже в синхронных прыжках в воду с вышки 10 метров, набрав 443,82 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронная вышка 10 м
04 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Россия
2
Италия
3
Украина

Вторыми стали итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, получив от судей 416,46 балла. Бронзу забрали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа, набрав 406,05 балла.

Это второе золото за сегодняшний день (4 августа) для сборной России. Ранее российские синхронистки стали первыми в групповой технической программе. Всего в копилке национальной команды России 10 медалей: три золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

ЧЕ по водным видам спорта 2026 проходит с 29 июля по 16 августа.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Материалы по теме
Российские синхронистки — чемпионки ЧЕ-2026 в технической программе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android