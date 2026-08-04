Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами Европы в прыжках в воду с вышки 10 м

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли золото чемпионата Европы – 2026 в Париже в синхронных прыжках в воду с вышки 10 метров, набрав 443,82 балла.

Вторыми стали итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, получив от судей 416,46 балла. Бронзу забрали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа, набрав 406,05 балла.

Это второе золото за сегодняшний день (4 августа) для сборной России. Ранее российские синхронистки стали первыми в групповой технической программе. Всего в копилке национальной команды России 10 медалей: три золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

ЧЕ по водным видам спорта 2026 проходит с 29 июля по 16 августа.