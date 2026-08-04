Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами Европы в прыжках в воду с вышки 10 м
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Российские спортсмены Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли золото чемпионата Европы – 2026 в Париже в синхронных прыжках в воду с вышки 10 метров, набрав 443,82 балла.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронная вышка 10 м
04 августа 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Россия
2
Италия
3
Украина
Вторыми стали итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, получив от судей 416,46 балла. Бронзу забрали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа, набрав 406,05 балла.
Это второе золото за сегодняшний день (4 августа) для сборной России. Ранее российские синхронистки стали первыми в групповой технической программе. Всего в копилке национальной команды России 10 медалей: три золотые, четыре серебряные и три бронзовые.
ЧЕ по водным видам спорта 2026 проходит с 29 июля по 16 августа.
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