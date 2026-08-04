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Надежда Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду с трамплина 3 м на ЧЕ-2026

Надежда Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду с трамплина 3 м на ЧЕ-2026
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Российская спортсменка Надежда Трифонова стала третьей в прыжках в воду с трамплина 3 метра на чемпионате Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже. Судьи оценили прыжки Трифоновой в 312,40 балла.

На высшей ступени пьедестала расположилась итальянка Кьяра Пеллакани, набрав 358,05 балла. Второе место заняла представительница Великобритании Ясмин Харпер, получив от судей 318,70 балла.

Россиянка Елизавета Кузина заняла девятую позицию в турнирной таблице, набрав 273,50 балла.

Это третья медаль для сборной России за сегодняшний (4 августа) день. До этого Никита Шлейхер и Руслан Терновой взяли золото в синхронных прыжках с вышки 10 метров, а российские синхронистки превзошли всех соперниц в командной технической программе. В общей сложности у сборной России пока 11 медалей на этом чемпионате Европы: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

ЧЕ по водным видам спорта 2026 проходит с 29 июля по 16 августа.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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