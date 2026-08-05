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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 4 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 4 августа
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4 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня российским синхронисткам удалось выиграть второе золото в командных соревнованиях в технической программе, а также Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали чемпионами Европы в прыжках в воду с вышки 10 м.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 4 августа

  • Великобритания — шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.
  • Италия — по четыре золотых и серебряных, а также пять бронзовых медалей.
  • Россия — три золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали.
  • Германия — по три медали каждого достоинства.
  • Греция — две золотые медали.
Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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