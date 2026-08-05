Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 4 августа

4 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня российским синхронисткам удалось выиграть второе золото в командных соревнованиях в технической программе, а также Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали чемпионами Европы в прыжках в воду с вышки 10 м.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 4 августа