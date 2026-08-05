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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 5 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 5 августа
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Сегодня, 5 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 5 августа (время московское)

Плавание на открытой воде
11:00. Заплыв на 5 км, мужчины.
15:30. Заплыв на 5 км, женщины.

Прыжки в воду
19:30. Микст. Синхронная вышка (10 м).
20:55. Мужчины. Трамплин (3 м).

Синхронное плавание
16:00. Акробатическая программа.

После пяти дней соревнований на счету россиян 10 наград — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Календарь ЧЕ-2026 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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