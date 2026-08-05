Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 5 августа

Сегодня, 5 августа, в Париже, Франция, продолжится розыгрыш медалей в рамках чемпионата Европы — 2026 по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта, Париж. Расписание на 5 августа (время московское)

Плавание на открытой воде

11:00. Заплыв на 5 км, мужчины.

15:30. Заплыв на 5 км, женщины.

Прыжки в воду

19:30. Микст. Синхронная вышка (10 м).

20:55. Мужчины. Трамплин (3 м).

Синхронное плавание

16:00. Акробатическая программа.

После пяти дней соревнований на счету россиян 10 наград — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.