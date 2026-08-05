Опубликована программа Спортивных игр ВЭФ-2026

Международные турниры, встречи со звёздами футбола, массовый забег, уникальный заплыв и другие интересные события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, который пройдёт 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

«Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт – это не только соревнование с другими. Это воспитание характера и силы духа. Это умение работать на индивидуальный результат и становиться командным игроком, уважение к себе и противнику, умение добиваться победы. Спорт связан и с патриотическим воспитанием. В очередной раз интерактивный военно-спортивный городок на «Улице Дальнего Востока» разворачивает созданный по поручению президента России центр «ВОИН». С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В 10-й раз спортивный темп форуму задаст пятикилометровый забег по острову Русский. 2 сентября в 6:00 возле океанариума откроется стартовый городок для участников ВЭФ и жителей Приморского края. Зарегистрироваться для участия можно в личном кабинете. Генеральным партнёром забега выступает банк «Уралсиб». Страховой партнёр – «СберСтрахование».

«Спортивная программа Восточного экономического форума развивается как значимая площадка для продвижения здорового образа жизни и укрепления спортивной дипломатии. Программа формируется таким образом, чтобы показать возможности спорта как фактора развития Дальнего Востока, улучшения качества жизни и укрепления международной кооперации», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Впервые в рамках ВЭФ жители Владивостока смогут встретиться со звёздами футбола. 28 августа легенды московского «Спартака» Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов проведут мастер-классы для юных спортсменов и автограф-сессии, а после этого сыграют в товарищеском матче с командой «Динамо-Владивосток».

При поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс ВЭФ стал площадкой для развития международных форматов. В качестве городского праздника пройдёт международный турнир по прибрежной гребле, которая дебютирует на Олимпиаде-2028. Одним из самых зрелищных событий на выставке «Улица Дальнего Востока» вновь станет Международный кубок по мас-рестлингу.

Одной из новинок также будет самый протяженный однодневный массовый ультрамарафонский заплыв в России и Азии. Участники из России и Китая преодолеют 68 км по реке Амур.

Одним из самых масштабных событий станет юбилейный Парад парусов ВЭФ. В акватории Амурского залива соберутся более тысячи российских и иностранных яхтсменов и моряков. Гости увидят выходы учебных парусников «Надежда» и «Паллада», международную регату Far East Cup, детско-юношеские соревнования и гонки килевых яхт. Спортивную программу ВЭФ предваряла регата Radio Monte Carlo, которая прошла 1 августа в Москве. Она объединила эффектную спортивную составляющую с дискуссией о будущем технологий и бизнеса, музыкальным вечером и киносеансом под открытым небом.

Во Владивостоке участники форума смогут сразиться за Кубок Росконгресса по шахматам и принять участие в масштабной программе, которая объединит соревнования, выставку, лекции и сеанс одновременной игры вслепую с одним из ведущих российских гроссмейстеров. Представителей бизнеса и органов власти объединит турнир по настольному теннису «Вечерняя лига».

Подробная информация о спортивной программе опубликована на официальном сайте Восточного экономического форума.

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