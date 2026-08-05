V Московский международный кубок по пляжному футболу завершился победой сборной России

Сборная России стала победителем V Московского международного кубка по пляжному футболу, который завершился в воскресенье, 2 августа, на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве.

Неофициальный чемпионат мира по пляжному футболу прошёл в столице России с 30 июля по 2 августа и собрал восемь команд из семи стран. Участие приняли ПФК «Локомотив», сборная России, ЦОР (Беларусь), «Коринтианс» (Бразилия), «Бетвам» (Болгария) «Спортиво Лукеньо» (Парагвай), «Голсапуш» (Иран), «Аланьяспор» (Турция). Решающие матчи состоялись 2 августа. В финале победу в игре с «Локомотивом» одержала сборная России со счётом 5:1.

В матче за третье место «Спортиво Лукеньо» обыграл «Коринтианс» (3:2). В концовке встречи бразильский клуб выпустил пятого полевого игрока вместо вратаря, чтобы попытаться сравнять счёт, однако на последней минуте после опасной атаки всё же не смог увести игру в серию пенальти. Во встрече за пятое место «Могхавемат Голсапуш» разгромил «Аланьяспор» — 11:2. А в матче за седьмое место «Бетваму» уступил ЦОР — 5:15.

По итогам турнира самым ценным игроком Кубка был признан Максим Аркан из сборной России, лучшим вратарём стал Станислав Кошарный из национальной команды России, награду лучшему бомбардиру получил Василий Обозный из клуба ЦОР, который забил 12 голов на турнире.

«Пять лет назад ММК начался с идеи собрать сильнейших мировых пляжников на одной площадке, сегодня можно уверенно сказать, что это получилось. Для нас как организаторов особенно важно, что интерес зарубежных клубов к Московскому международному кубку год от года только растёт. Это помогает развивать пляжный футбол в России в условиях конкуренции со стороны команд со всего мира. Финал, в котором национальная команда встретилась с «Локомотивом» — свидетельство того, что российская школа пляжного футбола сегодня одна из сильнейших в мире. А юбилейный турнир доказал, что Москва по праву считается одной из спортивных столиц пляжного футбола», — отметил председатель совета директоров ГК «Стилобат», вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Положение команд группы А:

1. «Локомотив» (Россия) — 9 очков.

2. «Спортиво Лукеньо» (Парагвай) — 6 очков.

3. «Аланьяспор» (Турция) — 3 очка.

4. «Бетвам» (Болгария) — 0 очков.

Положение команд группы B:

1. Сборная России — 8 очков.

2. «Коринтианс» (Бразилия) — 6 очков.

3. «Могхавемат Голсапуш» (Иран) — 4 очка.

4. «ЦОР» (Беларусь) — 0 очков.