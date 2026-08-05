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Флориан Велльброк выиграл заплыв на 5 км на открытой воде на ЧЕ-2026, Муратов — 15-й

Флориан Велльброк выиграл заплыв на 5 км на открытой воде на ЧЕ-2026, Муратов — 15-й
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Немецкий пловец Флориан Велльброк стал победителем заплыва на 5 км на открытой воде на чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта. Он преодолел дистанцию за 55.40,20.

Серебряным призёром стал венгерский спортсмен Давид Бетлехем, отставший от победителя на 2,40. Тройку призёров замкнул Григорио Пальтриньери из Италии — его отставание составило 4,50. Лучший результат среди россиян показал Владимир Муратов, ставший 15-м (+1.30,30).

Плавание. Чемпионат Европы — 2026. Открытая вода. Мужчины, 5 км

1. Флориан Велльброк (Германия) — 55.40,2.

2. Давид Бетлехем (Венгрия) — отставание 2,40.

3. Григорио Пальтриньери (Италия) +4,50.

4. Саша Велли (Франция) +11,30.

5. Доменико Ачеренца (Италия) +14,20.

6. Марсело Гвиди (Италия) +14,70.

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