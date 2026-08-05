Долг Исинбаевой ФНС составил почти 150 тыс. рублей — источник

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 147,2 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». По данным источника, Исинбаева не смогла закрыть долги, так как российские банки начали переходить с иностранных на отечественные TLS-сертификаты. Для оплаты счетов Исинбаева вынуждена вернуться в Россию из-за границы, где ей может грозить запрет на обратный выезд из страны.

Елена Исинбаева — двукратная чемпионка Игр в Афинах и Пекине, бронзовый призёр Олимпиады‑2012, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении и чемпионка Европы (на открытом воздухе и в помещении).