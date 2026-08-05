«Если бы наказали за пиво, остались бы без медалей». Саутин — о Терновом и Шлейхере

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин отреагировал на победу российских прыгунов в воду Руслана Тернового и Никиты Шлейхера на чемпионате Европы — 2026.

«В одну калитку! С таким отрывом взяли золото, Терновой и Шлейхер — молодцы. Евгений Кузнецов, кстати, тоже. Такой возраст уже, к моему подходит… Тяжело, сложно, но борются и завоёвывают медали.

Если бы Тернового и Шлейхера наказали дисквалификацией за пиво на сборах, точно бы без двух медалей остались. Это не в моих интересах — я курирую другие вещи, но слава богу, что всё обошлось. Вроде их тогда лишили премий, призовых, но сейчас всё своё получат. Главное — не останавливаться», — сказал Саутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.