Определены лучшие игроки мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026

Федерация гандбола России объявила итоги голосования за лучших игроков сезона 2025/2026 в OLIMPBET Суперлиге. В выборе участвовали тренеры, журналисты и болельщики.
Победители голосования:
вратарь — Дмитрий Холмов (ЦСКА);
левый крайний — Дмитрий Ионов (ЦСКА);
правый крайний — Иван Ерканов (ЦСКА);
линейный — Вячеслав Касаткин (ЦСКА);
левый полусредний — Илья Белевцов (ЦСКА);
разыгрывающий — Александр Аркатов («Пермские медведи»);
правый полусредний — Никита Каменев («Пермские медведи»);
лучший защитник — Роман Царапкин (ЦСКА);
лучший бомбардир — Иман Джамали (СКИФ).
Лучшим тренером в третий раз в карьере стал Олег Ходьков, возглавляющий ЦСКА. Под его руководством армейцы выиграли три трофея за сезон: Суперкубок, Кубок страны и чемпионат.
Напомним, в финальной серии был обыгран «Зенит», что позволило ЦСКА вернуть чемпионство после поражения от петербуржцев годом ранее. Бронзовые медали выиграли «Пермские медведи».