Определены лучшие игроки мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026

Федерация гандбола России объявила итоги голосования за лучших игроков сезона 2025/2026 в OLIMPBET Суперлиге. В выборе участвовали тренеры, журналисты и болельщики.

Победители голосования:

вратарь — Дмитрий Холмов (ЦСКА);

левый крайний — Дмитрий Ионов (ЦСКА);

правый крайний — Иван Ерканов (ЦСКА);

линейный — Вячеслав Касаткин (ЦСКА);

левый полусредний — Илья Белевцов (ЦСКА);

разыгрывающий — Александр Аркатов («Пермские медведи»);

правый полусредний — Никита Каменев («Пермские медведи»);

лучший защитник — Роман Царапкин (ЦСКА);

лучший бомбардир — Иман Джамали (СКИФ).

Лучшим тренером в третий раз в карьере стал Олег Ходьков, возглавляющий ЦСКА. Под его руководством армейцы выиграли три трофея за сезон: Суперкубок, Кубок страны и чемпионат.

Напомним, в финальной серии был обыгран «Зенит», что позволило ЦСКА вернуть чемпионство после поражения от петербуржцев годом ранее. Бронзовые медали выиграли «Пермские медведи».