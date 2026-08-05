Тренер сборной России Беляев оценил условия для пловцов в реке Сене

Тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев оценил условия для плавания в реке Сене на чемпионате Европы — 2026 в Париже.

«Для нас всё хорошо — мы должны плавать везде. У нас любая погода — всё хорошо. Это открытая вода, мы ко всему готовы. Честно, хотел, чтобы у нас были условия, как в прошлом году. Мы готовились к стенке, плавали в гидроканале, на лебёдке, с тормозами — моделировали то, что было на Олимпиаде. Но когда приехали, поняли, что течения здесь такого нет. Изначально не было ясно, где именно будет проходить заплыв, будет ли сильное течение, как на Олимпийских играх.

Для Владимира Муратова это вообще первый международный старт — он не выезжал ранее никуда, если не считать Кубка Европы в 16-17 лет. И вот его первый чемпионат Европы. Благодарен им за то, что они сделали всё, что могли, боролись до самого конца. Не было такого, чтобы они сдавались. Но на данный момент уровень — выше головы не прыгнешь», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.