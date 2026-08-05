Тренер сборной России рассказал о коронавирусе у спортсмена перед ЧЕ по водным видам

Тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал о коронавирусе у одного из спортсменов команды перед стартом чемпионата Европы.

«На чемпионате мира у мужчин хорошо выступил, по сути, только Денис Авдеев — и всё, он был шестым. Я изначально говорил, что Авдеев подошёл и к чемпионату России, и к чемпионату Европы не на своём пике. Пик у него был в марте, а потом он очень серьёзно заболел.

К сожалению, возраст уже такой, что за три-четыре месяца невозможно вернуть его на пик формы, даже за такой большой период. Мы делали всё возможное. Мы из двух кругов сделали шесть на чемпионате Европы, он выглядел достойно, но потом его просто «отрубило», организм был не готов к такой нагрузке.

Скорее всего, это был коронавирус, и он проходил тяжело. Вдобавок пришёлся перелёт в Египет, он летел с гайморитом и температурой. Денис Авдеев вытащил «чёрную карту» в этом году, и очень обидно, потому что честно смотрел на его скорость, он был с приподнятым настроением, смотрели на Кубок мира. Но получилось, как получилось. К сожалению, это спорт, открытая вода — такое случается.

Мы в бассейне смотрели на их работу, не то, чтобы потирали руки, но радовались. Но это открытая вода. Я всегда так говорю, вообще это спорт, вы сами всё понимаете. Как бы печально это ни звучало, основной прицел — Олимпиада и чемпионат мира в следующем году. Досадно, обидно, что у того же Авдеева здесь не получилось, но так вышло, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.