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Тренер сборной высказался о выступлении пловчих на ЧЕ-2026 в реке Сене

Тренер сборной высказался о выступлении пловчих на ЧЕ-2026 в реке Сене
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Тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев прокомментировал выступление российских пловчих на чемпионате Европы.

– Мы делаем всё, что возможно на данный момент. Надеюсь, что и ситуация в мире изменится. И, безусловно, мне нужно работать ещё больше.

– Люди посмотрят: в прошлом году на чемпионате мира мы были близки к медалям у парней, сейчас – дальше. Хотя то был мир, а сейчас первый старт – Европа. Что скажете?
– В прошлом году лучший результат среди девушек показала Катя Сорокина, здесь она стала шестой, это очень достойно. Шестое место на чемпионате Европы — это не выше головы, но именно то, к чему мы стремились. В принципе, наши девушки в топ‑10.

К сожалению, у меня такое ощущение, что внимание сильно акцентируют на мужчинах. Понимаю, но хочу, чтобы и на девушках тоже был фокус, — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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