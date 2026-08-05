Тренер сборной России рассказал о подготовке пловцов к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал, как проходит подготовка спортсменов к Олимпийским играм — 2028.

«Посмотрите на результаты первенства Европы. Моя работа началась не так давно, но если посмотреть на итоги, то и у женщин, и у мужчин из шести возможных медалей мы взяли четыре.

На первенстве Европы полностью заняли весь женский пьедестал. Это сделано впервые в истории: не только российской, но и в международной практике. Это, безусловно, селекция, но здесь важно не потерять спортсменов. Важно правильно подвести к Олимпиаде тех, кто есть сейчас, потому что за два года невозможно подготовить 14-летних детей к открытой воде. Это просто нереально.

Селекция идёт, будущее есть. Сейчас практически все, кто был в женском и мужском финалах, вплоть до той же Насти Саратовой, которая плыла 200 метров вольным стилем, тренируются и выступают на открытой воде.

Поток людей увеличился. Но нужно время, чтобы они привыкли к открытой воде, нужны контакты, борьба на дистанции, нужны Кубки мира и Кубки Европы», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.