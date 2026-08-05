Тренер сборной рассказал о правилах квалификации на ОИ-2028 в плавании на открытой воде

Тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев рассказал детали отбора на Олимпийские игры — 2028 в этой дисциплине.

– Как попасть на Олимпиаду в соревнованиях на открытой воде? Будет специальный отборочный турнир, надо попасть в топ-10? Поясните нюансы.

– Всё очень тяжело. Раньше, мне казалось, было чуть проще. Сейчас прямой отбор проходят три спортсмена с чемпионата мира — только тройка. Следующий критерий — это февраль или март 2028 года, отборочный Кубок —или чемпионат мира. Где именно — пока неизвестно, скорее всего, это будет в 2028 году. Скорее всего, это будут жаркие страны — Эмираты или Доха.

Так 13 человек проходят прямой отбор, потом ещё пять человек добирают с континента. Плюс один — страна-хозяйка, и один – лучший спортсмен на мировой серии. Если они повторяются, идут следующие по рейтингу.

Считайте: 3+13+5+1+1. Но это крайне тяжело, и вообще критерии отбора на Олимпийские игры в открытой воде — это действительно самый жёсткий отбор. Туда попадают сильнейшие, и слабым там места нет.

Единственный второй шанс попасть на открытую воду — через бассейн. Если страна не завоевала квоту 2+2 (мужчины и женщины), она имеет право заявить пловцов из бассейна, которые уже квалифицировались на Игры. Так ирландец заявлялся, проплыл на 10-12 минут хуже, отстал и сказал, что больше никогда не поплывёт открытую воду, потому что не было опыта.

Так что мы, скорее всего, тоже сможем так сделать, если у нас не будет прямой квоты», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.