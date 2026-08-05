Бронзовый призёр ЧЕ в прыжках в воду Трифонова поделилась эмоциями от завоёванной медали

18-летняя российская прыгунья в воду Надежда Трифонова, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате Европы — 2026 в прыжках с трамплина (3 м), поделилась эмоциями от результата.

— Какие эмоции от этой медали?

— Я довольна результатом. Конечно, могу лучше. Вот предварительная часть получилась сильнее. Но всегда есть над чем работать.

— Какой прыжок вам показался особенным?

— По‑моему, я всю программу примерно одинаково прошла. Одни и те же баллы. Но особенно волнительным оказался последний прыжок. Потому что он решал судьбу медали.

— Вы ещё в четверг тут выступаете. Какие шансы в синхроне на трёхметровом трамплине с Ульяной Клюевой?

— Мы с Ульяной достаточно спрыганная пара. Это уже всё от нас зависит, какой настрой будет в команде. Но обычно он всегда позитивный, мы всегда вместе. Конечно, рассчитываем на высшую медаль.

— Для вас эта медаль особенная?

— Да, конечно. Это мой первый чемпионат Европы. Очень грустно, что он прошёл без моего личного тренера, — приводит слова Трифоновой «Матч ТВ».