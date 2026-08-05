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«Гонка была как никогда тяжёлая». Муратов — о 15-м месте в заплыве на открытой воде на ЧЕ

«Гонка была как никогда тяжёлая». Муратов — о 15-м месте в заплыве на открытой воде на ЧЕ
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Российский пловец Владимир Муратов, в заплыве на открытой воде на 5 км показавший наилучший результат среди россиян, финишировав 15-м, рассказал о впечатлениях после старта.

— Каким получился заплыв?
— Гонка была как никогда тяжёлая. Но считаю, что я проделал неплохую работу. С самого начала очень хорошо получилось ускориться. Я с первых 30-50 метров вышел на лидерские позиции. Дальше всё пошло по тактике. Я встал в ноги и старался держаться, выигрывать одну‑две позиции. Сколько мог — влупил на финише, и смог его нормально пройти.

Я в целом доволен, это мой первый опыт на таких соревнованиях. Это неплохой результат для моего первого старта, тем более это престижный чемпионат Европы.

— Какая здесь конкуренция?
— Очень‑очень сильная. И это круто, намного больше получается набрать опыт. И скорости здесь выше. Но важнее то, как умно построить гонку. А я её тактически сегодня прошёл хорошо. В этом смысле считаю, что реализовался, — цитирует Муратова «Матч ТВ».

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