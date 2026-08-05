Российские синхронистки выиграли золотые медали в акробатической программе ЧЕ-2026

Российские синхронистки стали победительницами чемпионата Европы – 2026 в акробатической программе. За своё выступление они получили от судей 244,8221 балл. Команду представили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

Второе место заняла команда Испании с результатом 242,2428. Тройку призёров замкнула сборная Италии с результатом 219,2545.

Синхронное плавание. Чемпионат Европы — 2026. Акробатическая программа:

1. Россия — 244,8221 балл.

2. Испания — 242,2428.

3. Италия — 219,2545.

4. Украина — 212,9099.

5. Греция — 206,8142.

6. Израиль — 188,4286.