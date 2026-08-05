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Таддеучи выиграла заплыв на 5 км на открытой воде, две россиянки — в топ-10

Таддеучи выиграла заплыв на 5 км на открытой воде, две россиянки — в топ-10
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Итальянская пловчиха Жиневра Таддеучи стала победительницей заплыва 5 км на открытой воде на чемпионате Европы – 2026. Она преодолела дистанцию за 1 час 2 минуты 31,2 секунды.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Открытая вода 5 км
05 августа 2026, среда. 15:30 МСК
Окончено
1
Жиневра Таддеучи
Италия
1:02:31.2
2
Виктория Михальювари-Фаркаш
Венгрия
+2.20
3
Барбара Поццобон
Италия
+3.90

Второй финишировала представительница Венгрии Виктория Михальювари-Фаркаш, отставшая от победительницы на 2,20 секунды. Тройку лидеров замкнула ещё одна итальянка Барбара Поццобон – её отставание составило 3,90 секунды. Две россиянки вошли в топ-10: Екатерина Сорокина заняла седьмое место с результатом 1:03.02,9, Анастасия Саратова – девятое (1:03.04,8).

Плавание. Чемпионат Европы – 2026, Открытая вода, женщины, 5 км:

1. Жиневра Таддеучи (Италия) — 1:02.31,2.

2. Виктория Михальювари-Фаркаш (Венгрия) — отставание 2,20 секунды.

3. Барбара Поццобон (Италия) +3,90.

4. Клаудия Тарасевич (Польша) +5,50.

5. Инес Делакруа (Франция) +7,80.

6. Лиза Пу (Монако) +29,90.

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