Таддеучи выиграла заплыв на 5 км на открытой воде, две россиянки — в топ-10

Итальянская пловчиха Жиневра Таддеучи стала победительницей заплыва 5 км на открытой воде на чемпионате Европы – 2026. Она преодолела дистанцию за 1 час 2 минуты 31,2 секунды.
Второй финишировала представительница Венгрии Виктория Михальювари-Фаркаш, отставшая от победительницы на 2,20 секунды. Тройку лидеров замкнула ещё одна итальянка Барбара Поццобон – её отставание составило 3,90 секунды. Две россиянки вошли в топ-10: Екатерина Сорокина заняла седьмое место с результатом 1:03.02,9, Анастасия Саратова – девятое (1:03.04,8).
Плавание. Чемпионат Европы – 2026, Открытая вода, женщины, 5 км:
1. Жиневра Таддеучи (Италия) — 1:02.31,2.
2. Виктория Михальювари-Фаркаш (Венгрия) — отставание 2,20 секунды.
3. Барбара Поццобон (Италия) +3,90.
4. Клаудия Тарасевич (Польша) +5,50.
5. Инес Делакруа (Франция) +7,80.
6. Лиза Пу (Монако) +29,90.
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