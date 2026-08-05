Тренер сборной России Ромашина высказалась об ошибке в заполнении заявки

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась об ошибках в заполнении заявочных карточек на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее дуэт синхронистов Захара Трофимова и Алины Румянцевой несколько раз терял баллы из-за ошибки в заполнении заявки.

– Какие выводы сделаете по ситуации с карточками?

– Будем садиться, разговаривать. Всё рождается из диалога, из общения, из договорённостей: кто за что отвечает, кто пишет карточку, кто проверяет. Всё выстраивается из человеческих взаимоотношений.

А дальше пойдёт спортивная составляющая. Главное, чтобы люди, работающие вместе, уважали и ценили друг друга. В таком дружном коллективе не должно быть помех, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.