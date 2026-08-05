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Ромашина рассказала о приглашении на работу от представителей других сборных

Ромашина рассказала о приглашении на работу от представителей других сборных
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о приглашениях на работу от представителей других мировых сборных.

«Меня звали работать в разные страны. Я патриот своей страны, но не считаю криминалом поехать куда-то работать. Однако это полностью поменять жизнь. У меня семья, муж, дочка. Я стараюсь совмещать работу и семью. Семья меня полностью поддерживает, и сейчас уже ждут домой.

Коллеги уезжают, работают. Где-то предлагают лучшие условия. Я не вижу в этом криминала. У нас много специалистов по всему миру. Всегда приятно встречаться, обниматься. У нас нет врагов. Мы открыты, улыбаемся, общаемся. Мы выстраиваем позицию команды иначе, – передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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