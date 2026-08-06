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Чемпионат мира по джиу-джитсу: где смотреть соревнование, кто покажет

Чемпионат мира по джиу-джитсу: где смотреть соревнование, кто покажет
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Сегодня, 6 августа, продолжится чемпионат мира по джиу-джитсу под эгидой Международной федерации джиу-джитсу (JJIF), который проходит в Абу-Даби, ОАЭ, на острове Аль-Марина. Соревнование началось 1 августа и продлится до 9 августа. В прямом эфире чемпионат мира по джиу-джитсу показывает Okko.

Права на трансляцию боёв чемпионат мира по джиу-джитсу (JJIF) в России принадлежат Okko.

В турнире принимают участие более 1500 спортсменов из разных стран. Соревнования проходят в нескольких возрастных группах: дети, юниоры, взрослые и мастера.

Отметим, ранее уроженец Чувашии Руслан Ертмаков стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Он выиграл в дисциплине «бои» (файтинг) в весовой категории до 40 кг среди спортсменов до 14 лет.

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